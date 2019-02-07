Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Tsyd Tarafından Verilen Plaket Bizim İçin Son Derece Anlamlı"

Başkan Büyükkılıç: "Tsyd Tarafından Verilen Plaket Bizim İçin Son Derece Anlamlı"

51 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesince verilen plaketin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesince verilen plaketin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesince düzenlenen etkinlikte Spor Yazarları ile birlikte olduğunu ve sohbet ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazeteci Oktay Ensari'nin daveti ile Spor Yazarları ile birlikte sohbet etme imkanı bulduk. Spor yazarı dostlarımızla yeni dönemde spor alanında yapacağımız ortak proje ve çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunarak planlama yaptık. Kayseri Basını için özel bir çalışma yaparak restore edilen ODTÜ Konağını meclisimizden aldığımız kararla yeni dönemde Basın Müzesi olarak tahsis edildi. Bu etkinlik dolayısı ile de TSYD

yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."

Başkan Büyükkılıç, Kayserili spor yazarları ile yeni dönemde spor alanında ortak çalışmalar gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:28 Kaynak: İHA

Melikgazi, belediye başkan adayı, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Kayseri, Güncel
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