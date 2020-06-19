Başkan Büyükkılıç Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Konferansı'na katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Konferansı'na katılarak Kayseri'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği ile Almanya Belediyeler Birliği tarafından video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda Türk ve Alman yerel yönetimlerin işbirliği konuları konuşuldu.



Almanya Devlet Bakanı Michelle Müntefering ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın açılış konuşmaları yaptığı konferansta konuşan Büyükkılıç, var olan dostluğun pekişmesini ve gelişmesini arzu ettiklerini belirtti.

Büyükkılıç, sadece dost şehirleri değil, Almanya'daki tüm şehirleri kardeş olarak gördüklerini ifade etti.

Dostlukları geliştirmeye, pekiştirmeye çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İnsanları renginden, ırkından, dilinden, kültüründen dolayı dışlamamak lazım. Her şeyden önce insana sahip çıkma anlayışı içerisinde sahip çıkmak lazım. Kayserimizde yüz bin Suriyeli, Afgan, mülteci olarak nitelendirilen dostlarımız misafir olarak kalıyorlar. Biz onları misafir olarak görüyoruz. Her zaman da onlara o sıcaklığı hissettiriyoruz. Çünkü Türk'ün konukseverliği asla göz ardı edilemez."