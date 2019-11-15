Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Türkiye birincisine ödül verdi
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Türkiye birincisine ödül verdi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Türkiye birincisine ödül verdi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Medine İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye birincisine ödül verdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Medine İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Hafızlık Yarışması'nda birinci olan öğrenciye ödül verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Hisarcık Meydan Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra Medine İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.


Ziyaretinde öğrencilere de hitap eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerden çok çalışmalarını isteyerek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bulunduğunuz yerin en başarılısı olmak için çalışmanız lazım. Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkacak nesiller olacaksınız. Bilimle İslam'ı buluşturarak yolunuza devam edeceksiniz" dedi.


İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in de bulunduğu ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Hafızlık Yarışması'na katılarak birinci olan Selahattin Benli adlı öğrenciye hediyeler verildi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği
Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Türkiye birincisine ödül verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]