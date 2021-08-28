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Başkan Büyükkılıç, Türkiye Karate Federasyonu yöneticilerini ağırladı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Karate Federasyonu yöneticilerini ağırladı

28.08.2021 00:58
Başkan Büyükkılıç, Türkiye Karate Federasyonu yöneticilerini ağırladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Karate Yıldızlar ve Yurt Lig Türkiye Şampiyonası devam ederken, Türkiye Karate Federasyon Başkanı Mehmet Kör ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Karate Yıldızlar ve Yurt Lig Türkiye Şampiyonası devam ederken, Türkiye Karate Federasyon Başkanı Mehmet Kör ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Karate Federasyon Başkanı Mehmet Kör, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alper Kemaloğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile beraberindekiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye Karate Federasyon Başkanı Mehmet Kör, Başkan Büyükkılıç'a kentte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde devam eden ve Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate Yıldızlar ve Yurt Lig Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, "Karate Yıldızlar Şampiyonası'nın bu şehirde yapılıyor olması artık federasyonların bu şehri çok önemsediklerini göstermektedir. Yarışmaların bu şehri tercih ediyor olması bizleri de keyiflendiriyor, sevindiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, şehrimize hoş geldiniz diyorum, inşallah buradan memnun ayrılırlar" dedi. Bu tür organizasyonların şehrin olumlu anılmasını sağladığını söyleyen Büyükkılıç, "Her ne kadar 1100 yıldızımız bu çalışmaya katılıyorsa da onun hocaları, aileleri derken en az 3 bin kişi civarında etki alanı söz konusu oluyor. Hem ekonomiye katkısı oluyor, hem de bizim için kültür elçisi oluyorlar. Umarım Kayseri'mizde rahat ederler, huzurlu bir şekilde şehrimizden ayrılırlar" ifadelerini kullandı.

47 İLDEN 1100 SPORCU

Türkiye Karate Federasyon Başkanı Mehmet Kör, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Karate ailemizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. 47 ilden 1100 sporcu geldi. Kayıtlı 500 idareci antrenör var, 500 de veliler var, tribündeler. Bu arkadaşlarımız Dünya Gençlik Şampiyonası'nda yarışacaklar. Ailelerimiz ile sadece performans sporu değil, ahlaki değerler, vatan, spor sevgisi gibi çocuklarımıza eğitim veriyoruz" diye konuştu.

Kör, olimpiyatta ülkenin en fazla madalya alan branş olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memnun olduğunu belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda, Başkan Büyükkılıç, Türkiye Karate Federasyon Başkanı Kör'e günün anısına işlemeli el emeği, göz nuru eser hediye etti. Ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Büyükkılıç, Türkiye Karate Federasyonu yöneticilerini ağırladı - Son Dakika Spor


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