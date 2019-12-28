Başkan Büyükkılıç: "Türkiye'nin 60 yıllık hasreti bitti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'nin 60 yıllık hasreti bitti' - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Türkiye'nin 60 yıllık hasreti bitti"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle Gebze'de tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobilinin her Türk'ü gururlandırdığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle Gebze'de tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobilinin her Türk'ü gururlandırdığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin ne denli güçlü olduğunun göstergesi olan bu önemli yatırımın ülkeye ve millete hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, yerli otomobilin 38'inci üretimine de Kayseri olarak talip olduklarını kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 60 yıllık hasretinin sona erdiğini söyledi. Tanıtımı yapılan yerli otomobil TOGG ile Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini de vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bu önemli yatırımı ülkemize kazandırdıkları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.


2022'de üretime başlayacak olan yerli otomobilin 38'inci üretimine talip olduklarını da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bunun yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin araç parkını yerli otomobil ile büyütmeye de hazır olduklarını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, elektrikli olarak üretilecek olan yerli otomobilin şarj alt yapısı için de istasyonlar kurulmasına yönelik tüm desteği vereceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız
Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Son Dakika Haberleri
20:36 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:36 Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:35 Yılbaşı öncesi asayiş uygulaması - Son Dakika
20:35 Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
20:34 Taksim yılbaşı için ışıl ışıl - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
20:04 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç: "Türkiye'nin 60 yıllık hasreti bitti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]