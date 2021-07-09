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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

09.07.2021 13:03
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Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 12 noktada kesim yerinin olduğunu ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çevremizi temiz tutmak açısından vatandaşlarımızdan belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Talas'ta kurban satış yerleri için kura çekildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından Reşadiye Mahallesi'nde kurulan kurban satış yerleri için kura çekimi yapıldı.

Kurban satış yerlerinin tahsisi için Zabıta Müdürlüğü'nde yapılan kura çekimiyle 72 kurban satış yeri sahiplerine teslim edildi.

Besiciler, hizmetten memnun olduklarını ve belediye tarafından her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.

Kayseri'de zabıta kurban öncesi koordinasyon toplantısı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, merkez ilçe zabıta müdürleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, kentte vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayacık, 7/24 vatandaşa hizmet vermek, şehrin güvenliğini, huzurunu korumak ve halkın sağlığını, esenliğini korumak için bir araya geldiklerini anlattı.

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 28 bin ağaç olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 28 bin ağaç olacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin en yeşil millet bahçeleri arasında yer alacağını ifade etti.

İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, özellikle yeşil alanlarıyla Kayserili hemşehrilerimize nefes aldıran cazibe merkezimiz olacak. Şu an alanımızda 6 bin ağaç mevcut ve özel korunarak hiçbir şekilde zarar verilmiyor. Ayrıca bu ağaçlarımıza ilaveten 22 bin ağaç daha dikeceğiz, toplam ağaç sayımız 28 bin olacak. Millet bahçemiz kentin adeta akciğerleri ve oksijen yuvası olacak. Allah'ın izniyle Türkiye'nin en yeşil millet bahçesini inşa ediyoruz."

Büyükkılıç, şehrin göbeğini yemyeşil hale getirecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde özel tasarlanmış çiçek bahçelerinin, etkinlik çayırlarının, spor ve piknik alanlarının da yer alacağını ifade etti.

Talas'ta, Açık Havada Sinema Günleri yeniden başlıyor

Talas Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği Açık Havada Sinema Günleri, sinemaseverlerle yeniden buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanında devam edecek etkinlik, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30 gerçekleştirilecek.

Animasyon kategorisinde yer alan "Yukarı Bak" filmini vatandaşlar ücretsiz izleyebilecek.

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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