Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle bir araya geldi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, başta Erciyes Kış Turizm Merkezi olmak üzere Kayseri'nin tarihi ve doğal değerlerini tanıtmaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle bir araya geldi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, başta Erciyes Kış Turizm Merkezi olmak üzere Kayseri'nin tarihi ve doğal değerlerini tanıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle Erciyes'te bir araya geldi.


Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Ukraynalı turizmcilerin Kayseri'ye ilgisi daha da artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ukrayna'dan gelen turizm acenteleriyle Erciyes'te bir araya gelerek sohbet etti. Erciyes'te Ukraynalı turizmcilerle bir de toplantı gerçekleştirildi ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı tarafından Kayseri'nin turizm değerleriyle ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı.


Geçen kış döneminde, 4 aylık süre içinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Kayseri arasındaki charter seferler ve İstanbul üzerinden aktarmalı olarak yaklaşık 6 bin Ukraynalı ziyaretçiyi Kayseri'de ağırladıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, gelen tüm ziyaretçilerin şehrimizden yüzde 100 memnuniyetle ayrıldıklarını söyledi. Ukraynalı turizmcilerin de Kayseri'yi çok beğendiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu yıl yapılacak olan çalışmalarla charter seferlerin sayısının daha da artacağını kaydetti. - KAYSERİ

Erciyes, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü
Kayseri eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı Son Dakika: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul'da sağanak saat 18:00'den sonra başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:42:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]