Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, "Ülkemizin kıymetini bilelim"
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Başkan Büyükkılıç, "Ülkemizin kıymetini bilelim"

2 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk gününden beri her akşam farklı bir mahalle veya ilçede vatandaşlarla bir araya geliyor.

Başkan Büyükkılıç,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk gününden beri her akşam farklı bir mahalle veya ilçede vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Hürriyet Mahallesi'ndeydi ve burada verdiği mesajda tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teravih namazını Hürriyet Mahallesi'ndeki Meydan Camii'nde kıldı. Namaz sonrası cemaatle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Ramazan ayının son günlerinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim Kadir Gecesi'nin kadrini ve kıymetini bilenlerden eylesin ve huzur içerisinde birliğimizi ve beraberliğimizi perçinleştirecek şekilde bayramlara eriştirsin" dedi.

"ÜLKEMİZ ÜZERİNE OYUNLAR OYNANIYOR"

Konuşmasında birbirimizin, şehrimizin ve ülkemizin değerini bilmemiz gerektiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, ülkemizin üzerine oynanan oyunların bitmediğini, bu oyunların birlik ve beraberlik içinde bertaraf edilebileceğini söyledi. Terörle mücadele şehitleri için rahmet dileklerinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Pençe Harekatı sırasında şehit düşen askerlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel
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