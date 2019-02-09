Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Uzlaşma Komisyonları ile Mahkemelerin Yükünü Azaltacağız"

Başkan Büyükkılıç: "Uzlaşma Komisyonları ile Mahkemelerin Yükünü Azaltacağız"

12 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Belediyelerin tamamı için uzlaşma komisyonları kurulacağını ve komisyonlar ile vatandaşların sorunlarının kısa sürede çözüme ulaştırılacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Belediyelerin tamamı için uzlaşma komisyonları kurulacağını ve komisyonlar ile vatandaşların sorunlarının kısa sürede çözüme ulaştırılacağını söyledi.

Kamu da en büyük sıkıntının ve zaman kaybından dolayı ekonomik kayıpların anlaşmazlıklarda mahkeme yolunun seçilmesi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Kamu da anlaşmazlıklar mahkeme yolunun seçilmesi hem kamu hem de birey için en tabi haktır. Ancak birçok küçük anlaşmazlıklar ve yanlış anlaşılmalardan dolayı birçok olay ve işlem mahkemeye taşınmaktadır. Sonuç itibari ile yargının yükü ağırlaşmakta uzun süren davalar ile zaman ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu açıdan Belediyelerde uzlaşma komisyonları kurulacak olup vatandaşların iş ve işlemleri kısa sürede çözüm getirilecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, uzlaşma komisyonlarının kurulması için hukuki alt yapının hazır olduğunu ve bilgili konusunda uzman personel ile kamu yatırım ve hizmetlerine hız verileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:54 Kaynak: İHA

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