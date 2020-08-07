Başkan Büyükkılıç ve Milletvekili Yıldız'dan Develi Belediyesi'ne ziyaret
Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy Develi Belediyesini ziyaret ederek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'la istişarelerde bulundu.
Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy Develi Belediyesini ziyaret ederek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'la istişarelerde bulundu.
Develi'ye yapılan ve kontrollü sosyal hayat dönemiyle de yeni yapılacak olan projeler hakkında istişarelerin yapıldığı toplantının çok verimli geçtiğini belirten Başkan Cabbar; "Seçimden önce hemşehrilerimize verdiğimiz vaatlerimizi hayata geçirmemiz hususunda her daim bizlere destek olan kıymetli bakanımız Taner Yıldız'a ve büyükşehir belediyemizin imkanlarını bizlerin hizmetine sunan ve bir ağabey gibi bizlere yol gösteren kıymetli büyükşehir belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu güzel yaz gününde böyle bir ziyaret bizi çok mutlu etti. Allah'a hamt olsun. Kayserimiz'deki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi. Her zaman bizleri fırsat buldukça ziyaret ediyorsunuz. Biz de teşekkür ediyoruz. İşlerimiz noktasında da Allah razı olsun kıymetli başkanım her isteğimize ellerinden gelen gayretlerini gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Develimize en güzel hizmeti etmeye devam edeceğiz. Bundan sonrada Develiye yapacağımız hizmetlerimizde daha güzel ve daha vizyonlu ilçeye sizlerde geleceksiniz. Katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 17:56
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Başkan Büyükkılıç ve Milletvekili Yıldız'dan Develi Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu? Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı