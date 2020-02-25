Başkan Büyükkılıç, Vergi Haftası nedeniyle Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Vergi Haftası nedeniyle Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı ile görüştü - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Vergi Haftası nedeniyle Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı ile görüştü

6 saat önce

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve Vergi Dairesi yöneticileri, Vergi Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Vergi Haftası nedeniyle Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı ile görüştü, System.String[]

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve Vergi Dairesi yöneticileri, Vergi Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.


Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde Başkan Memduh Büyükkılıç'a Vergi Haftası kokardı taktı. 24 Şubat-1 Mart tarihlerinin Vergi Haftası olduğunu ifade eden Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı, hafta nedeniyle yaptıkları ve yapacakları etkinliklerle ilgili bilgi verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da verginin önemini vurguladı ve vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, toplanan verginin yatırım ve hizmet olarak halka geri döndüğünü kaydetti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Vergi Haftası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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