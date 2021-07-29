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Başkan Büyükkılıç: "Yangın, sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir" - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Yangın, sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir"

29.07.2021 17:39
Başkan Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, orman yangının çıktığı Yahyalı ilçesi Ulupınar bölgesine giderek, yangın ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, orman yangının çıktığı Yahyalı ilçesi Ulupınar bölgesine giderek, yangın ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ekiplerin fedakar ve uykusuz şekilde çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Yahyalı Ulupınar bölgesindeki aşırı rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, yangından 80-90 hektar alanın etkilendiği öğrenildi. Kayseri Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince toplam 10 araç ve 39 personel ile yangına müdahale edilirken, bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ve yetkililerden son durum ile ilgili bilgi aldı. Türkiye genelinde çıkan yangınlarla ilgili 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Büyükkılıç, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Gerek Antalya'nın Manavgat bölgesinde, gerekse Osmaniye, Hatay ve Mersin'de devam eden yangınlarla ilgili geçmiş olsun diliyor, Manavgat bölgesinde vefat edenler var, Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah yangınlar daha fazla büyümeden söndürülür" dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar bölgesindeki yangın ile ilgili de şunları söyledi:

"Dün saat 11.00 itibariyle başladığı tahmin edilen, muhtemelen buraya gelen piknikçi kardeşlerimizin bir ihmali sonrasında atılmış bir sigara izmariti ile böyle bir olayın zuhur etmiş olacağı ifade ediliyor. Net bilgiler yok ama bir sabotajdan bahsedilmiyor çok şükür, o manada içimiz rahat. O saatten itibaren Ulupınar'ımızın kıymetli muhtarının ve vefalı, fedakar insanlarının gayretleri ve çabasıyla yangının büyümemesi yönünde irade gösteriliyor. Daha sonraki süreçte Orman Bölge Müdürlüğümüz, Milli Parklar Müdürlüğümüz ve hemen yanı başında Develi ve Yahyalı'daki Kayseri Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri, daha sonra merkezden gelen desteklerle birlikte söndürülmeye çalışılıyor."

Gece'nin 3'ünde de, sabahın 5'inde de takipte olduklarını ve ardından yerinde görmek için yangın bölgesine geldiklerini belirten Büyükkılıç, "Sayın valimizle, bölge müdürlerimizle, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla sürekli irtibat halinde bölge ile değerlendirme ve takipte bulunduk. Gecenin 3'ünde, sabahın beşinde olayları takip ettik, daha sonra yerinde görelim yaklaşımında bulunduk. Rüzgarın olması dezavantaj, zaten sıkıntı otların yanmasından ibaret, zaman zaman da ağaçlara sirayet eden boyut var. İtfaiyemizin su destekleriyle gerekli çalışmalar yapılıyor, insanların gayretleri üst düzeyde fakat sarp bir arazinin olması, inmenin çıkmanın kolay olmaması, araçların çıkmakta oldukça zorlanması şartları zorlaştırıyor. Buna rağmen üzerlerine düşen yapma gayretinde olan fedakar ekiplere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, güney noktasında Kapuzbaşı bölgesinde yangının söndürüldüğünü, batı tarafına doğru bir miktar daha alevlerin devam ettiğini gözlemlediklerini belirterek, "Sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir. Kardeşlerimiz dün saat 11.00'den beri bu saate kadar fedakar ve uykusuz şekilde çalışmaları sürdürüyor" dedi.

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Şaban da başta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: Yangın, sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir
Başkan Büyükkılıç: Yangın, sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir
Başkan Büyükkılıç: Yangın, sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir
Başkan Büyükkılıç: Yangın, sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir
Başkan Büyükkılıç: Yangın, sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir

Ulupınar, Yahyalı, Kayseri, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'Yangın, sarp bölgeler olduğu için erişmekte zorlanılıyor, temennimiz daha fazla ilerlemeden sönmesidir' - Son Dakika


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