Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu
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Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu

2 saat önce

Hayırsever-Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatı hızla devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu, System.String[]
Hayırsever-Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatı hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Yolu'nda yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısına yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatını ziyaret ederek çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ülkemizin en kapsamlı tesisi olacağını belirtti. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin toplam inşaat alanının 10 bin 500 metrekare olduğunu ve 9 bloktan oluştuğunu dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, 3 bin 250 metrekareden oluşan 4 bloğun yapımının Hayırsever Ali Rıza Özderici tarafından üstlenildiğini belirterek, " Kayseri'mizin en önemli değerlerinden olan hayırseverlerimiz şehrimize kazandıracağımız yeni eserlere omuz vermeye devam ediyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezi gibi ülkemizin engellilere yönelik en büyük tesisinin yapımına büyük katkı veren Değerli Hayırseverimize şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yarı olimpik havuz, hidroterapi havuzu, sera alanı, özel eğitim odaları, grup eğitim odaları, yasam evleri, atölyeler ve fizyoterapi alanı ile açık ve kapalı spor alanlarının bulunacağını kaydetti. - KAYSERİ
Erciyes Üniversitesi, Memduh Büyükkılıç, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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