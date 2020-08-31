Başkan Büyükkılıç yapımı süren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki denetlemelerinde, aynı bölgeye yeni bir spor salonu ile açık ve kapalı tenis kortu yapılacağını belirtti.

Büyükkılıç, engelsiz yaşam merkezinin donanım ve fonksiyenellik açısından alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden olacağını belirtti.

Hem engellilerin hem de vatandaşların kullanımına uygun şekilde projelendirilen spor salonu ve tenis kortlarının önemli bir ihtiyacı gidereceğini anlatan Büyükkılıç, "Yaklaşık bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak engelsiz spor salonunda kapalı basketbol, voleybol, hentbol, tenis sahası, tribün, antrenman salonu ve soyunma odaları gibi birimler yer alacak. Engelsiz spor salonu için kısa süre içinde ihaleye çıkılacak ve yapımına hızla başlanacak." ifadelerini kullandı.