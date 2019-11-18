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Başkan Büyükkılıç, yatırım toplantısı düzenledi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi.

Başkan Büyükkılıç, yatırım toplantısı düzenledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, gelecek yıl Melikgazi'de yapılacak yatırımlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'de hiçbir ayrım yapmadan tek belediye anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Kenti daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösterdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda hem Melikgazi Belediyesi'nin hem de Büyükşehir'in ilçede yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunun farkındayız. Biz bu yaklaşımı kazanım olarak nitelendiriyoruz. Tek belediye anlayışı içinde yapılan çalışmaların getirdiği memnuniyeti görüyoruz. Allah bereketini artırsın. Şimdiden yapılacak olan güzel çalışmalar hayırlı uğurlu olsun."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, birlik beraberlik içerisinde birçok projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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