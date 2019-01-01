Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç Yeni Yılın İlk Bebeğine 'Recep Tayyip' Adını Verdi

Başkan Büyükkılıç Yeni Yılın İlk Bebeğine 'Recep Tayyip' Adını Verdi

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesinde yatan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek ve yeni yılın ilk bebeğine altın takıp, isim verdi.

Başkan Büyükkılıç Yeni Yılın İlk Bebeğine 'Recep Tayyip' Adını Verdi, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesinde yatan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek ve yeni yılın ilk bebeğine altın takıp, isim verdi.

Başkan Büyükkılıç, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Recep Tayyip isimli bebeği hastanede ziyaret edip bebeğin anne ve babasına çiçek verdi.

Gece saat 00.01 gösterdiğinde doğum yaparak yılın ilk bebeği ve ailesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, minik bebeğe "Hoş Geldin"diyerek, çeşitli hediyeler vererek, altın hediye etti.

2019 yılının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Başkan Büyükkılıç, minik Recep Tayyip'e ömür boyu mutluluklar dileyerek, "2018 yılını geride bırakarak 2019 yılana girdik. 2019 yılının Kayserimize, ülkemize ve dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Kazım Bey ve Hörmet Hanımın Recep Tayyip isimli çocukları 2019 yılının da ilk çocuğu olmuş oldu. Recep Tayyipbebeğe Allah'tan hayırlı ve uzun ömür diliyorum. Ailesiyle sağlık ve mutluluk içinde nice yıllara ulaşmasını temenni ediyorum. Anne ve babayı tebrik ediyoruz, inşallah arkası gelen olur" dedi.

Ziyaretleri için Başkan Büyükkılıç'a, teşekkür eden anne Hörmet Dede, "Yeni yılın ilk hediyesi minik çocuğumuz oldu. Başkanımızın ziyareti de bizim ikinci hediyemiz oldu. Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olduğu için Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Anne, Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de Yeni Yılın İlk Bebeği 'Recep Tayyip' Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın En Seçkin Lideri' Seçildi

Sahnelerden Emekli Olan Gülten Yaşar, Geçimini Bilet Satarak Sağlıyor! AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 18:00:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç Yeni Yılın İlk Bebeğine 'Recep Tayyip' Adını Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]