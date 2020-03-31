Başkan Büyükkılıç, yerel seçimlerin birinci yılını değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 31 Mart Yerel Seçimlerin birinci yılında 16 ilçe belediye başkanıyla hizmet etme gayretinde olduklarını bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kendisini büyükşehir belediye başkanlığına layık gören vatandaşlara teşekkür etti.

Kayseri'de birlik ve beraberlik olgusu ile uyum kültürünün yer aldığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerimizi ön plana çıkararak, şehrimizin yarınlarını imar edecek önemli çalışmalara imza attık, altyapısını hazırladık. Kayseri'nin hak ettiği noktalarda olabilmesi önceliğimiz oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi ve ülkemizi daha ilerilere taşıyacak çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin yıl dönümünde ilk günkü aşkla hizmet üretmeye ve Kayserili hemşehrilerimizin refahını daha yukarılara taşımak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Kayseri için daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu şehre ve insanlarına dökeceğimiz çok alın terimiz var. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bir ve beraber olduğumuz sürece tarihimizden aldığımız güçle hamd olsun ki her şeyin üstesinden gelecek güçteyiz."