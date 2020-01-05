Başkan Büyükkılıç,: "Yiğit düştüğü yerden kalkar" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç,: "Yiğit düştüğü yerden kalkar"

7 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle yapımı tamamlanan ve Eski Başkanlardan Recep Mamur'un ismi verilen tesisleri törenle hizmete açıldı.

Başkan Büyükkılıç,:

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle yapımı tamamlanan ve Eski Başkanlardan Recep Mamur'un ismi verilen tesisleri törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u birlik beraberlik içinde hak ettiği yere getireceklerini söyledi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un yapımı tamamlanan Recep Mamur Tesisleri'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, oda başkanları, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, tesislere ismi verilen Recep Mamur ve yöneticiler katıldı.


Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un tıpkı Erciyes gibi Kayseri'nin en önemli markalarından birisi olduğunu söyledi. Sözlerinin başında Erciyes'e değinen ve Erciyes'in dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olmasını sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Geçen yıl charter seferlerle 23 bin turist gelmişti. Bu yıl rezervasyonlar doldu ve şehirde otel ihtiyacı var. 50 bin yabancı turist bekliyoruz" dedi. Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi çalışmalarını da başlattıklarını ve iki futbol sahası yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu yıl saha sayısını 10'a tamamlayacaklarını ve sosyal tesisleri de yaparak yüzlerce takımın Erciyes'te kamp yapmasını sağlayacaklarını kaydetti.


Konuşmasında Kayserispor'un bulunduğu yerden çıkacağını da dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. El ele gönül gönüle vereceğiz ve Kayserispor'u en güzel noktaya ulaştırmak için hep beraber gayret göstereceğiz" diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'a emek veren Başkan Berna Gözbaşı'ya, destek veren Erciyes Anadolu Holding ve Kayseri Şeker Fabrikası başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara ve tesislere ismini veren Recep Mamur'a teşekkür etti. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Recep Mamur, Kayserispor, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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