Başkan Büyükkılıç yol yapım çalışmasını denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hisarcık ve Hacılar ilçesi arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Hisarcık ile Hacılar ilçesi arasındaki yol yapım çalışmaları hakkında ilgili daire başkanlarından bilgi aldı.

Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolun önemine değinen Büyükkılıç, 4 bin 600 metrelik yolda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılarak, modern hale getirileceğini ifade etti.

Büyükılıç, çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Hacılar'dan başlamak suretiyle, Hisarcık'a kadar olan 4 bin 600 metrelik yolu nizami plana uygun olarak açarak çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak burada vatandaşlarımızı mağdur etmemeyi her zaman olduğu gibi prensip haline getiriyoruz. Duvarlarını kaldırdığımız kardeşlerimize teşekkür ederken, onları mağdur etmeden duvarlarını tekrar yapacağımızı paylaşıyoruz. Amacımız, araç trafiğindeki konforu sağlamak. Buradaki sıkışıklığı gidermek, bir tane de can olsa Allah korusun sıkıntı görmemesini sağlamak. Bu anlayış içerisinde bu çalışmaları yapan ekibimize teşekkür ediyorum."