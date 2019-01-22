Başkan Büyükkılıç Yozgat Sarıkayalılar Derneğini Ziyaret Etti
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yozgat Sarıkayalılar Derneği'ni tarafından düzenlenen Arabaşı Etkinliğine katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, Yozgat
Sarıkayalılar Derneği'ni tarafından düzenlenen Arabaşı Etkinliğine katıldı.
Başkan Büyükkılıç etkinlikte dernek üyeleri ile sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. Sarıkayalılar'ın kültürünün Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu'nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz" dedi.
Başkan Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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