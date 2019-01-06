Başkan Büyükkılıç, Yozgatlı Hemşehrileri ile Kucaklaştı

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Özler Birlik...

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Özler Birlik Derneği'nin düzenlediği "Geleneksel Lezzetimiz Arabaşı Etrafında Birliktelik ve Muhabbet Gecesi" ne katıldı.



Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un da iştirak ettiği programa Kayseri'de ve Avrupa'da yaşayan Yozgatlılar yoğun ilgi gösterdi.



Programda bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç " Böyle güzel bir geleneği sürdürdüğünüz ve bizleri de misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Geçmişte il başkanı, Milletvekili, Melikgazi Belediye Başkanı ve şimdi de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak sizlerin arasında bulunmaktan onur duyuyorum. Bu zaman kadar gerek şahsıma gerekse davamıza hep kucak açtınız, destek verdiniz, yanımızda yer aldınız. Bizler adeta et ve tırnak gibiyiz. Özler'imiz bizim gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze çok değerli dostluklarımız oldu. Özler Kayseri ile özdeşleşmiş durumda. Özler'i kendimizin bir parçası olarak görüyoruz." dedi.



İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın felsefesi ile hareket ettiklerini ve nerede olursa olsun insanların sevincini ve sıkıntılarını paylaştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç "Biz merkezinde insan odaklı hizmet anlayışını kendimize şiar edindik. Biz bu toplumda yaşayan herkesi kucaklamak, huzur refah ortamı oluşturarak daha yaşanabilir mutlu şehirler ve insanlar oluşturmak gayesinde olun idarecileriz. Bunu sadece biz değil, birlikte el ele, gönül gönüle vererek bu zamana kadar başardık, bundan sonrada hep birlikte başaracağız. Allah sizlerin güvenine layık olacak hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin diye dua ve temennide bulunduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki'ye Canlı Yayında Soruldu: Gökçek'le Aranızda Sorun mu Var?

MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı