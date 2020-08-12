Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 sahada incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 sahada incelemelerde bulundu

Kayseri'yi bağrına yaslayan Erciyes'te bir rüya daha gerçek oldu.

Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 sahada incelemelerde bulundu, System.String[]

Kayseri'yi bağrına yaslayan Erciyes'te bir rüya daha gerçek oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uluslararası takımların da kamp yapacağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2 sahanın tamamlandığını ve FİFA standartlarındaki sahaların başta Süper Lig ekipleri olmak üzere dünya yıldızı takımları 20 Ağustos'tan itibaren ağırlamaya başlayacağını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, "Erciyes'imizi çok yönlü olarak 12 ay boyunca değerlendirecek konum ve duruma getirmek şehrimiz adına kazanım olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kurmaylarıyla birlikte Erciyes'te yapımı tamamlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla yapımı tamamlanan ve kamp yapmaya hazır hale getirilen FİFA standartlarındaki 2 adet saha, Erciyes'in 12 ay boyunca değerlendirilmesine yönelik çalışmaların dönüm noktasını oluşturuyor. Yine Başkan Büyükkılıç'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Bakanlık tarafından yaptırılacak 6 adet sahanın da tamamlanmasıyla Erciyes, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak dünyaca tanınan ve tercih edilen bir yer haline gelecek. Bilimsel çalışmaların ışığında bin 860 metre rakımda konuşlandırılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kullanıma hazır hale getirilen sahalarda incelemelerde bulunan ve yemyeşil çim sahada ilk topa vuran Başkan Büyükkılıç, Erciyes için çok önemli ve stratejik bir yatırım olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2 adet sahanın tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'nin Kayseri için önemli bir kazanım olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'nin markası olan Erciyes Dağımız sadece kış turizmin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca adından söz ettirmeye başladı. Erciyes Master Planı çerçevesinde planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz 'de yapımı tamamlanan 2 saha dışında 6 saha daha yapıyoruz. Ayrıca, salon sporları için kapalı spor salonunun da talimatını verdik. Olimpik niteliğinde. Kompleks mantığı içerisinde yükseklik itibariyle 1800-2000 rakım yükseklik var. Araştırmalar onu gösteriyor. Erciyes bizi bağrına basıyor. Sağlıklı olmak istiyorsanız, kamp yapmak istiyorsanız, buyurun gelin. Bu anlayış içerisinde Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Onlarda bizden desteklerini esirgemiyorlar ki, zaten son süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sahip çıkma kaygısıyla Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle Kayserisporumuz da hak ettiği yerde kaldı. Şehrimiz adına bir bakıma kazanım oldu. Bu şehre Süper Lig'deki bir takım yüzde 500 yakışır. Onu da gözbebeğimiz gibi korumamız lazım. Buradan büyük takımları, ulusal standart olan sahalardan yararlanması ve dışarıdakilere imkan sağlayıp, katma değer sağlanması. Şehrimize kazanım sağlanması çok önemli" dedi. Kayseri'nin sporda, kültürde, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda da alt yapıların güçlü olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti;

"Erciyes'imizi sadece kayak merkezi zannedip, dört aya sığdırmamız gerekiyor. 12 ay boyunca değerlendirecek konum ve duruma getirmek şehrimiz adına kazanım olacaktır. Ekibimize teşekkür ediyorum. Yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah durmak yok, koşmaya devam mantığı içerisinde diğer altı sahayı tamamlayıp burayı bir cazibe merkezi haline getireceğimizi belirtmek istiyorum."

Uluslararası futbol kampları alanında 25 yıldan bu yana sektörde bulunan Serkan Çeri de, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin uluslararası alanda ilgi görmeye şimdiden başladığını anlatarak, yeri ve konumu çok iyi ayarlanmış sahaların Süper Lig ekipleri başta olmak üzere dünya yıldızı takımların tercih edeceği bir merkez haline geleceğini vurguladı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sahalar 110x70 ölçülerinde FİFA standartlarına göre yapıldı. 4 futbol takımına hizmet verecek içerisinde duşlar ve şok havuzlarının da bulunduğu soyunma birimlerinin yanı sıra 200 metrekare fitness salonu da merkezde hazır hale getirildi. Bin 860 metre rakımdaki sahalarda canlı yayın platformu, paratonerler, yedek kulübeleri gibi tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Teknik birimlerin de bulunduğu komplekse Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla salon sporları takımlarının da kamp yapmasına imkan sağlamak amacıyla kapalı spor salonu da yapılacak. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 sahada incelemelerde bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı         
17:39
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu         
17:07
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar         
14:55
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu         
10:21
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi         
04:40
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü         
01:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 22:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 sahada incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei