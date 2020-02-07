Başkan Büyükkılıç, "Zenginlikler ülkesinin zenginlikler şehri" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, "Zenginlikler ülkesinin zenginlikler şehri"

6 saat önce

Kayseri'nin her yönüyle turizm şehri olması için tanıtım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç,

Kayseri'nin her yönüyle turizm şehri olması için tanıtım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 4 ülkeden gelen turizmci ve sosyal medya fenomenleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin zenginlikler ülkesinin zenginlikler şehri olduğunu söyledi.


Türk hava Yolları, Radisson Blu Hotel ve Nuri Çorbacıoğlu'nun girişimleriyle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Cezayir'den 29 turizmci ve sosyal medya fenomeni ilimize geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kültür Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun'un da katılımıyla 4 günlük gezi programı için ilimize gelen turizmciler ve sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış zenginlikler ülkesinin zenginlikler şehri olduğunu söyledi. Kayseri'nin turizm değerleriyle ilgili bilgi veren Başkan Büyükkılıç, ulaşım kolaylığına da vurgu yaparak ülkemizin dünyanın merkezinde olması nedeniyle pek çok ülkeye kolay ulaşılabilir bir konumda bulunduğunu kaydetti. Kayseri'nin de ulaşım sorununun bulunmadığını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin aynı zamanda çok misafirperver bir şehir olduğunu belirtti.


Kayseri'de kayak turizminin yanı sıra farklı alanlarda da önemli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sağlık turizminde de önemli çalışmalar yapıldığını ve Bahreyn'den her yıl binlerce hastanın Kayseri'ye gelerek sağlık hizmeti aldığını söyledi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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