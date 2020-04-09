Başkan Büyükkuılıç, Mimar Sinan'ı andı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde başmimar olarak görev yapan Mimar Sinan'ı rahmet ve dua ile andığını bildirdi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "Mimar Sinan'ı Anma Günü" etkinliğini düzenleyemediklerini ancak salgından kurtulduktan sonra Mimar Sinan'ı, adına yakışır bir programla anacaklarını belirtti.

Mimar Sinan'ın izinden gitmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Üç kıtada eserleri olan, bir asırlık ömrüne 477 eser sığdıran bir dahinin torunu olmanın gururunu yaşıyoruz. Eşsiz dehayı bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. İki önemli projemiz olan Mimar Sinan Müzesi ile Sinanlı Kentler Birliği'ne yönelik çalışmalarımız eşsiz dehaya yakışacak şekilde sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptığı dönmede Mimar Sinan ile ilgili 2 önemli projeyi kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde de bu projeleri hayata geçirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Mimar Sinan Evi'ni müzeye dönüştüreceklerini ve yeni neslin Mimar Sinan'ın izinden gitmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Büyükkılıç, bu amaçla aynı yerde atölye çalışmalarının yapılacağı bir alan hazırladıklarını, bu sayede mimarların, öğrencilerin, tasarımcıların ve sanatçıların çalışmalarını rahatlıkla yapabileceklerini aktardı.

Başkan Büyükkılıç, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile sürdürülen yazışmaların tamamlanmasıyla "Sinanlı Kentler Birliği"nin kurulacağını da bildirdi.