KAYSO Başkanı Büyüksimitci büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 3. çeyrek büyüme rakamlarının sanayiciler için moral kaynağı olduğunu bildirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hem diğer ülkelerin hem de Türkiye'nin finansal anlamda oldukça kritik bir süreçten geçtiğini belirtti.

Büyüksimitci, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Böylesi zorlu bir dönemde 2. çeyrekte yaşanan 9,9 daralmanın ardından 3. çeyrekte Türk ekonomisindeki yüzde 6,7'lik büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme dönemine gireceğine inandıklarını belirten Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ve hukukta yeni bir reform başlatmasıyla yeni kısıtlamalara rağmen inşallah 2020 yılını az da olsa büyüme ile kapatacağımızı düşünüyorum. Biz de oda ve borsalar olarak Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde bu sürece elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Türkiye, bu performansıyla G-20 ülkeleri içinde 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ülke oldu. Pandemi dönemini en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağız. TÜİK verilerine göre yılın 3. çeyreğinde özellikle sanayide yaşanan yüzde 8'lik büyüme bizi mutlu etti."

Sanayi üretiminin ülkelerin gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi açısından çok büyük öneme sahip olduğuna değinen Büyüksimitci, ülke ekonomisine katkı yapan üyelerine teşekkür etti.