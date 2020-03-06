Başkan Büyüksimitci'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyüksimitci'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Mesajı - Son Dakika

Başkan Büyüksimitci'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Mesajı

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Büyüksimitci'den

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Toplumun temeli aile, ailenin temel direği de gelecek nesillerimizin mimarı kadınlarımızdır. Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük bir pay sahibi olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Üreten kadın ve emek veren kadın güçlü toplum demektir.


Bugün her ülkenin kalkınması insan sermayesine dayanıyor. Türkiye'nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız olduğu açıktır. Kadınlarımızın önlerindeki engelleri kaldırdığımız zaman neler yapabildiklerini görüyoruz. Ülke olarak daha hızlı gelişip kalkınmak adına kadınlarımızın iş dünyasına vereceği katkıya ihtiyacımız var. Ben bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum." - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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