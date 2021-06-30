KAYSO Başkanı Büyüksimitci, ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,77 arttığını ve 250,3 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, aynı dönemde Türkiye ihracatının yüzde 83,75 arttığını belirtti.

Büyüksimitci, "Mayıs ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 75,77 artışla 250,3 milyon dolara ulaştı. 2021 yılının ilk beş aylık artışımız ise geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 51,57 olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin ihracatı yüzde 38 artmış durumda. Rakamlarımızda bir önceki aya göre mayıs ayında bir miktar düşüş var ancak önümüzdeki aylarda inşallah bunu çok rahatlıkla telefi ederiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini belirten Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını aktardı.

İhracatta güzel bir ivme yakaladıklarını ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizin ihracattaki artış hızı devam ediyor. 2021 yılı için 3 milyar dolarlık bir hedef koymuştuk ama inşallah 3,5 milyar doları yakalamak için gayret göstereceğiz. Pandeminin etkilerinin henüz tüm dünyada devam ediyor olması, aynı zamanda sanayide yaşadığımız hammadde, konteyner ve eleman sıkıntılarına rağmen ihracatta yakaladığımız pozitif ivmeyi çok önemsiyoruz. Özverili bir şekilde çalışıp ihracatımızı artırarak, ülkemiz ekonomisine katkı veren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."