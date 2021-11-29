Gülsoy ve Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatını değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, Kayseri'de ekim ayında gerçekleştirilen 327 milyon 79 bin dolarlık ihracatın, geçen yıla göre yüzde 30,6 arttığını belirtti.

İhracat rakamlarını değerlendiren Gülsoy, şunlar kaydetti:

"TÜİK verilerine göre 2020 yılı için Kayseri ihracat rakamları ekim ayı 250 milyon 521 bin dolar iken 2021 yılı ekim ayında 327 milyon 79 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 30,56'dır. İhracatımız 2021 eylül ayına kıyasla yüzde 4 azalış göstermiştir. Kayseri ithalatımız ise ekim ayında 141 milyon 511 bin dolar olmuştur. 2021 yılı ekim döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zamanki gibi Irak olmuştur, bu ülkeyi Almanya, ABD, İsrail ve Birleşik Krallık takip etti. TÜİK'in belirlediği sektörlerden demir ve demir dışı metaller, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çelik, tekstil ve hammaddeleri, makine aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektöründe artış yaşanırken halı, yaş sebze ve meyve sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir."

Gülsoy, her ay artan ihracat rakamlarıyla koydukları 3,5 milyar dolar hedefine ulaşacaklarına inandıklarını aktardı.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de ihracatta aylık bazda az miktar düşüş olsa da bunun gelecek aylarda telafi edilebileceğini ifade etti.

Büyüksimitci, ekim ayı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artışla 327 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yıla göre ilk 10 aylık artışın ise 42,23 artarak 2 milyar 915 milyon dolar olduğunu aktardı.

Geçen yıla göre ihracatta çok daha iyi durumda olduklarına dikkati çeken Büyüksimitci, "Kayseri olarak geçen yıla göre ihracatta çok daha başarılıyız. Bu yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre nerede ise yüzde 50'ye yakın ihracat artışımız var. Her türlü zorluğa rağmen sanayicilerimiz özveri ile üretmeye devam ediyor. Bu güçlü performansımızı yıl sonuna kadar devam ettirip, 3,5 milyar dolar olan hedefimizi yakalayacağız, belki bir miktar da aşmış olacağız." ifadelerini kullandı.