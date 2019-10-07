Başkan Büyüksimitci Özbekistan'da Türk İş ve Yatırım Formuna Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı. Foruma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye'den 600 civarında iş insanı katıldı.



Formun açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 6 farklı ülke ama tek millet olduklarını vurgulayarak, "1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel bir güç haline geliyoruz" dedi.



6 ülkenin ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "6 ülkenin birbiriyle ticareti ancak 9 milyar dolara ulaşabilmiş, yani topla ticaretimiz içinde ancak yüzde 2 pay alabilmiş. Bu rakamı artırmak da yine bizlerin elinde. Zira ticaret demek, kalkınma demek, halkların zenginleşmesi demek. İnşallah bu rakamı hızla artırmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.



Özbekistan programı hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "İki gün boyunca Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızla birlikte Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te birçok temaslarda bulunduk. 600 civarında iş insanın katılımı ile gerçekleştirilen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldık. Foruma katılan 6 ülke arasındaki ticari engellerin kaldırılıp, ticaret hacminin artırılması üzerinde durduk. Türkiye Otomotiv, beyaz eşya, tekstil, inşaat malzemesi, gibi birçok sektörde, Avrupa'nın en önemli tedarikçileri arasında. Bunun yanı sıra Yurtdışı müteahhitlik sektöründe Türkiye dünyada ikinci sırada. Foruma katılan ülkelerle bu alanlarda ortak ticaret ve yatırım yapabiliriz. Tüm bunlar üzerinde karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. Her açıdan çok verimli bir seyahat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ