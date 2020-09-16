Başkan Büyüksimitci, "Pandemiye Rağmen Sanayinin Çarkları Dönüyor" - Son Dakika

Başkan Büyüksimitci, "Pandemiye Rağmen Sanayinin Çarkları Dönüyor"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı sanayi üretim verilerinin, pandemi dönemindeki kayıpları telafi etme adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci,

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı sanayi üretim verilerinin, pandemi dönemindeki kayıpları telafi etme adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Sanayi üretim endeksinin, Covid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürdüğüne dikkat çeken KAYSO Başkanı Büyüksimitci, "Sanayi üretimi pandemi kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılmış olmasıyla temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesi üzerine çıktı. 2019'un aynı ayına göre de yüzde 4,4 artış gösterdi. Aylık bazda tüm alt kalemlerin pozitif gerçekleşmesi de önümüzdeki döneme dair umutlarımızı daha da artırdı" dedi.

Pandemiye rağmen sanayinin çarklarının döndüğünü belirten Başkan Büyüksimitci, "Pandemi koşullarına rağmen hükümetimizin de hayata geçirdiği ekonomik tedbirlerle sanayinin çarklarının dönüyor olması son derece önemli. Sanayi üretimi büyümenin öncü göstergelerinin başında gelmektedir. Türkiye'nin geleceğine inanan, yatırım yapan, üreten tüm sanayicilerimizin gayretleriyle bu büyümeyi hız kesmeden devam ettirerek, üçüncü ve dördüncü çeyrekte kayıplarımızı telafi edip, yılı pozitif kapatabilmek için çalışacağız" diye konuştu.

Her şeye rağmen üretime, istihdama ve ihracata devam eden üyelerine teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına canla başla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Kayseri Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Büyüksimitci, 'Pandemiye Rağmen Sanayinin Çarkları Dönüyor' - Son Dakika Ekonomi

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