KAYSO Başkanı Büyüksimitci, yüzde 21,7'lik büyümeyi değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yüzde 21,7'lik ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Yaşanan tüm zorluklara ve pandeminin etkilerine rağmen sanayi üretimi ekonomimizi ayakta tutmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, sanayi üretiminin büyüme rakamlarına güçlü bir şekilde yansıdığını belirtti.

Türkiye ekonomisinin bu yıl ikinci çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 21,7 büyüyerek, son yılların en yüksek büyüme rakamına ulaştığını ifade eden Büyüksimitci, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,9 küçülme yaşayan sanayi üretiminin bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 40,5 ile güçlü bir büyüme performansına imza attığını aktardı.

Yaşanan tüm zorluklara ve salgının etkilerine rağmen sanayi üretiminin ekonomiyi ayakta tutmaya devam ettiğini ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 26,7 küçülen hizmetler sektöründe bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme yüzde 45,8 seviyesinde oldu. Makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 35,2'lik büyüme son dört çeyrektir güçlü yatırım iştahının sürdüğünü gösteriyor. İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan oldu. Tüm bu gelişmeler iş insanlarımızın yatırım ve üretim kararlılığında olduğunun bir göstergesidir. İnşallah buna kararlılıkla devam edersek güçlü büyüme rakamlarını hem üçüncü çeyrekte hem de yıl sonunda yine göreceğiz."