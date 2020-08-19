Başkan Büyüksimitci: "Şartlar ne olursa olsun üretimin aksamaması lazım" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü, Kayseri OSB'de firma ziyaretlerini sürdürdü.

Salgına karşı en üst düzeyde tedbir almanın sanayi ve üretim açısından önemli olduğunu açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bir süredir çok ciddi bir salgınla karşı karşıya. Sanayimiz ve üretimimizin devamlılığı açısından bunu görmezden gelme şansımız yok. Her gün çevremizde birileri bu virüsten etkilenirken, sanayiciler olarak bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Başkan Büyüksimitci, "Salgının ülkemizde yayıldığı ilk andan itibaren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında, Başkanımız Sayın Rifat Hisarcılıklıoğlu önderliğinde 365 Oda/Borsamızla bu işe sahip çıkarak, süreci en iyi şekilde yürütme çabasında olduk. Şartlar ne olursa olsun üretimin aksamaması adına gayret gösterdik. Bugünde hem pandemi kurallarını hatırlatmak, hem de sanayicimizin yanında olduğumu hissettirmek adına OSB'mizde bazı firmalarımız ziyaret ettik. Sanayicilerimizin kurallara uygun üretim yapması bizi mutlu etti. Bu süreci de inşallah hep birlikte atlatarak ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bu süreçte pandemi kurallarına dikkat ederek, üretime devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ