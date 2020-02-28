Başkan Büyüksimitci, "Şehitlerimizin Mekanı Cennet Olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyüksimitci, 'Şehitlerimizin Mekanı Cennet Olsun' - Son Dakika

Başkan Büyüksimitci, "Şehitlerimizin Mekanı Cennet Olsun"

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, Suriye İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Büyüksimitci,

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, Suriye İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.


Başkan Büyüksimitci mesajında, "Suriye'den gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Yüreklerimizi yaktı. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" dedi.


Devletimizin ve ordumuzun her daim yanında olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Biz devletimizle milletimizle bir ve beraber oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Devletimizin hainlere gereken cevabı en kısa sürede vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada devletimizin ve ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Allah bizleri her türlü badirelerden korusun. Ordumuzu muzaffer eylesin inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:25:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyüksimitci, "Şehitlerimizin Mekanı Cennet Olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]