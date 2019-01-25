Başkan Büyüksimitci, TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantısına Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantısı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Toplantısı yapıldı.



Toplantı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz, Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Murat İlbars ve Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu katılımlarıyla TOBB Birlik Merkezinde gerçekleştirildi.



Başkan Büyüksimitci toplantının başında, TOBB Ekonomi Şurası hakkında meclis üyelerine kapsayıcı ve detaylı bilgi verdi.



Meclis Danışmanı Dr.Ruhi Gürdal tarafından Meclis toplantısında, Makine Dış Ticaretinde 2018 Neticeleri ve Makine İmalat Sanayii Temel Göstergelerindeki Gelişmeler ile 2019 Öngörüler hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi.



Devlet Malzeme Ofisi tarafından, DMO'nun yeni sürecine ilişkin bilgiler verilirken, "Kamu Alımlarında DMO'nun Rolü, Tekno-katalog ve Makine Sektörü Uygulamaları", hakkında tanıtım yapıldı.



Kamu İhale Kurumu yetkililerinin de hazır bulunduğu Meclis toplantısında, Kamu İhale Kanunu yerli malı destek uygulamalarında güçlükler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



Ayrıca toplantıda, önümüzdeki dönemde TOBB Sektör Meclisleri Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi öngörülen Sektörel Şura hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ

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