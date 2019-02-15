Başkan Büyüksimitci, TOBB Yazılım Meclis Toplantısına Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Melek Bar Elmas başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Binasında toplandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Melek Bar Elmas başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Binasında toplandı.



Toplantının açılışında konuşan Başkan Büyüksimitci, sektörün içinden gelen biri olduğunu söyleyerek, toplantıya katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti meclis üyeleriyle paylaştı. Büyüksimitci ayrıca Sektör Meclislerinin, sektörde faaliyet gösteren öncü firmalarla ilgili bakanlık ve kamu idaresinin temsil edildiği en önemli sektörel istişare platformu olduğunu belirterek, sektör meclislerinde alınan kararların birinci elden kamuya iletildiğini ve sorunlara çözüm bulunması amacıyla çalışmaların takip edildiğini dile getirdi. Yazılım sektörünün ülkenin kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşması açısından önemine değinen Mehmet Büyüksimitci, yazılımcıların sanayici sayılmasının sektör açısından önemine değindi.



Toplantının ilk gündem maddesinde Novitech firmasından bir yetkili Turquality programıyla ilgili olarak katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Melek Bar Elmas, Soft_Away proje çalıştayı ve çıktıları hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı. Elmas, sürecin olumlu işlediğini belirterek bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili bilgiler verdi.



Toplantıda son olarak, "Kamu İdarelerinin Bilişim Alımlarına İlişkin Sözleşmelerin Yürütülmesinde Uygulanacak Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında Meclis üyeleri karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. - KAYSERİ

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