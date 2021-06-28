Üye Girişi
Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı - Son Dakika

Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı

28.06.2021 14:38
Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Turkishtime tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri' sıralamasında yer alan Kayseri Sanayi Odası üyelerini tebrik etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Turkishtime tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri' sıralamasında yer alan Kayseri Sanayi Odası üyelerini tebrik etti.

İlk 500'de 9 Kayseri firmasının yer aldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Turkishtime tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de en yüksek Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 arasında 5 firmamız, ikinci 250'de ise 4 firmamız yer aldı. İlk 500'de toplam 9 üyemizin bunuyor olması bizleri gururlandırdı. Sıralamaya giren firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Aspilsan AŞ.'nin Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 içerisinde yer aldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50 içerisinde Kilim Mobilya, Yataş ve Bellona olmak üze 3 firma, alınan marka sayısına göre ilk 50' de ise Bellona, Yataş ve Boyteks olmak üzere yine 3 firma olduğunu belirterek, Bellona'nın alınan faydalı model sayısına göre ilk 50 arasında yer aldığını açıkladı.

Yeniliğe önem vermeyen firmaların hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet üstünlüklerini kaybedeceklerine dikkat çeken Büyüksimitci, "Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasıyla; orta-yüksek ve ileri teknoloji düzeyinde üretimin ve ihracatın artması, rekabetçiliğin güçlenmesi ve küresel piyasalarda şirketlerimizin daha fazla söz sahibi olması daha da kolaylaşacaktır. Buda beraberinde sürdürülebilir ve kalıcı bir büyümeyi getirecektir. Ülkemizde Ar-Ge'ye verilen önemin her geçen gün artması, bizi gelecek adına daha da ümitlendirmektedir. İnşallah bu alanda yapacağımız daha fazla yatırımlarla, hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere taşımanın gayretinde olacağız. Ben bir kez daha başta üyelerimiz olmak üzere, ülkemizin geleceğine yatırım yapan tüm firmalarımıza üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları en yüksek 500 şirketi içerisinde yer alan Kayseri firmaları ise şu şekilde:

1.Aspilsan Enerji San. ve Tic. A.Ş.

2. Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.

3.Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

4.Güven Mühendislik Mak. Kimya Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

6. Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.

7.Boyteks Teks. San.Tic.A.Ş.

8.Kilim Mobilya A. Ş.

9.Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş. - KAYSERİ

Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı

Araştırma Geliştirme, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi 15:49 Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı 15:34 GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde 15:30 Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı 14:53 Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı 14:48 Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı 14:33 BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı
Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
15:53 Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı
15:35 Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu
15:33 GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı
15:30 Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
15:30 Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
14:53 CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
14:52 Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı
14:48 Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı
14:45 Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?
14:32 BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı
Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı         
15:53
Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu         
15:36
Muğla'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor Muğla'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor         
15:31
Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı         
15:30
CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek         
14:53
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor         
14:00
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı         
13:43
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 15:58:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement