Vergi Dairesi Başkanı Demirci'den KAYSO'ya yapılandırma ziyareti

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Sezer Sarı, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret ederek, "7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" hakkında bilgi verdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyüksimitci, 7256 sayılı yasanın önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bu yasanın vergi ya da pirim borcu olan mükelleflere rahatlama sağlayacağını belirtti.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını internet üzerinden yapmalarının önemine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Başvuruların internet ortamında yapılıyor olması mükellefler açısından son derece kolaylık. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız 31 Aralık tarihine kadar başvurularını vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden kolayca yapabilirler. Böylelikle pandemi döneminde hem sağlığımızı riske atmamış oluruz hem de zamandan kazanmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Vergi Dairesi Başkanı Demirci ise, söz konusu yasayla çok önemli imkanlar getirildiğini dile getirerek, vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin silinmesi, faizler yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılmasının getirilen imkanlardan bazıları olduğunu aktardı.