Son Dakika Haberleri: Başkan Büyüksimitci'ye Vergi Haftası Ziyareti

Başkan Büyüksimitci'ye Vergi Haftası Ziyareti

1 saat önce

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ile grup ve şube müdürleri Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi 30. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında makamında ziyaret etti.

Başkan Büyüksimitci'ye Vergi Haftası Ziyareti, System.String[]
Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ile grup ve şube müdürleri Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi 30. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tüm kurum çalışanlarının vergi haftasını kutlayarak, ekonomik kalkınma ve gelişimin vergi bilinci yüksek toplumlarda daha da öne çıktığını belirtip, özellikle son yıllarda mükelleflerin işini kolaylaştıran uygulamaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bir ülkenin gelişip kalkınması ve huzur içinde yaşaması açısından vergi bilincinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Her birey ve her kuruluş, vatandaşlık bilinci içinde vergisini eksiksiz olarak ödemeye özen göstermelidir. Vergiler düzenli ödendikçe ülkemiz daha da güçlenir ve dışa bağımlığı daha da azalır. Kayseri vergi ödeme konusunda iyi bir yerde. Bizde sanayiciler olarak daha çok çalışıp, daha çok vergi ödeyerek, ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise, vergi bilincini tüm vatandaşlara aşılamayı hedeflediklerini belirterek, hafta kapsamında verginin tabana yayılması ve vergi bilincinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:19 Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Vergi Haftası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu

Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 14:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyüksimitci'ye Vergi Haftası Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]