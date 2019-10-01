Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı Odamız meclis salonunda yapıldı. Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü'nün katılımı ile yapılan toplantıya KAYSO Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile birlikte Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, "Son ekonomik gelişmelerden sonra Dünya'nın dinamosu olan ülkelerde beklenen büyüme rakamları gerçekleşmediği için parasal genişlemeye gittiklerini gördük. Geçmişte yaptığımız hatalara düşmeden, bu genişlemeden de faydalanarak borcumuzu, yatırımlarımızı ve günlük gidişatımızı düzenlemeliyiz. Enflasyon, faiz ve döviz fiyatları düşüyor. Bu üç olumlu tablodan yeterli ekonomik ivmeyi yakalamak zorundayız. Biliyoruz ki Türkiye son bir yıldır talep daralması nedeniyle yeterli ivmeyi yakalayamadı. Güven ortamının yeniden tesis edilerek talebin, üretimin ve yatırımların artması ile istihdama katkı sağlayacağını biliyoruz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz" dedi.



Özkaya, özel bankaların kısa vadeli kredi verme alışkanlığındaki katı tutumlarının nispeten devam ettiğini belirterek, bu tutumun yumuşatılmasının ve vadelerin uzatılmasının yatırımlar açısında gerekli olduğunu söyledi.



Üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine de vurgu yapan Özkaya, ""Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar daha makul seviyelerde olmalı ve fiyatlar tekrar gözden geçirilmeli. İşletmelerimizin rekabet ve sürdürülebilirliği açısından girdi fiyatlarının daha dikkatli yapılmasında fayda var" dedi.



Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü'ye teşekkür ederek çocuklarımız adına, ülkemiz adına çok hayırlı işlere imza attıklarını söyledi.



Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler olduğunu söyleyen Başkan Büyüksimitci, "Döviz, faiz, enflasyon ve CDS düşüyor. Son günlerde iyi gelişmeler oluyor. Ama biz elektrik fiyatlarında sesimizi pek duyuramıyoruz. Öyle sektörlerimiz var ki, işlerinin büyük çoğunluğu elektrik ve doğalgaz ile yapılıyor. Kablo, seramik ve kağıt sektörü gibi elektrik ve doğalgazın çok kullanıldığı sektörler var. Bu sektörlerimizin korunması adına, enerji fiyatları gözden geçirilmesi gerekiyor. Firmalarımızı rekabetten yoksun bırakırsak, istihdamla ve ihracatla ilgili sorun yaşarız. Herhalde bunu iyi anlatamıyoruz. İhracat yapan firmalarımızın yabancılara zamları anlatma şansı yok. İhracat dengesi için elektriğin bu şekilde artmaması gerekiyor. Bu tüm ülkenin problemi, üretim olmazsa olmazımız. Üretim olmayan ülkelerin hali ortada" diye konuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Yeni Ekonomi Programına' da vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "Sayın Bakanımız tarafından açıklanan programdan çok ümitliyim, ekonomimize güç katacağına inanıyorum. Bakanımızın tespitlerini yerinde buluyorum. İş dünyası olarak bize de düşen görevler var. Ülkemizin gelişip kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz Kayseri olarak, işsizlik konusunda Cumhurbaşkanımıza bir söz vermiştik. Yılsonuna kadar söz verdiğimiz hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji belgesine değinen Başkan Büyüksimitci, "Biliyorsunuz Türkiye'nin toplam ihracatında orta ve ileri teknoloji üretiminin payı çok düşük. Dolayısı ile açıklanan strateji belgesini bu açıdan son derece önemli buluyoruz. Belirlenen öncelikli ürünlerde alıcıyı ve tüketici teşvik edecek mekanizmalar geliştiriliyor. Makine sektörü de proje bazlı devlet yardımında pilot uygulama olarak seçildi. Bu belge önümüzdeki dönemde sanayide nasıl bir yol ala alacağımızla ilgili bir yol haritası niteliğinde. Bizde bunu çok iyi inceleyip, işletmelerimizi nasıl dönüştüreceğimiz konusunda gerekli çalışmaları yapmalıyız" diye konuştu.



Özel bankaların faiz indirimi konusunda sanayiciye daha pozitif yaklaşmaları çağrısında bulunan Başkan Büyüksimitci, faizlerin hala yüksek olduğunu ve mutlak suretle yatırım yapılabilir seviyelere gelmesi gerektiğini vurgulayarak, bu gidişatla daha da düşeceği inancında olduklarını söyledi.



TÜİK verilerine göre Kayseri ihracatını değerlendiren Büyüksimitci, "Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Türkiye'nin ihracatı 1.5 seviyelerinde artarken, biz Kayseri olarak ihracatımızı yüzde 10.9 seviyelerinde artırdık. Bu bizim açımızdan önemli bir rakam. 2018 yılının ilk sekiz ayında iller arası ihracat sıralamasında 11'inci sıradaydık, bu yıl ise 10'uncu sıraya çıktık. Özellikle tel ve kablo sektörümüzde yüzde yüzün üzerinde artış sağladık" ifadelerini kullandı.



Son olarak kürsüye gelen Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü de, kentte yapımı devam eden Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çocuk kemik iliği tedavi merkezi hakkında bilgiler verdi.



Hastane'nin sağlık turizmi açısından önemine vurgu yapan Prof. Dr. Karakükcü, "Türkiye'de 30 tane kemik iliği nakli merkezi var. Nakil sayıları da sürekli artıyor. En fazla hastalık lösemi grubunda, 32 farklı nakil yapılabiliyor. Türkiye'de 3 bin civarında çocuk kanserle mücadele ediyor. 700'üne nakil yapılabiliyor. Biz, yeni yapılacak hastane ile mevcut 8 yatak kapasitemizi 40'a çıkaracağız. Bu müthiş bir rakam. Ülkemiz için çok ciddi bir sağlık projesi. Bu hastane Avrupa ve Amerika'da bulunan mevcut hastanelerle yarışabilecek konumda olacak" diye konuştu. - KAYSERİ