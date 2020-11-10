Başkan Büyüksu'dan örnek davranış - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi tarafından 35 öğrenciye kışlık mont yardımı yapıldı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere Belde Belediyesi, öğrenciler üşümesin diye harekete geçti. Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatları doğrultusunda 'Çocuklarımız üşümesin' sloganıyla alınan kışlık montlar, öğrencilere hediye edildi. Belediye imkanları ile alınan montlar öğrencilere öğretmen ve Başkan Büyüksu tarafından giydirildi.

Başkan Dırbaz Büyüksu, "'Çocuklarımız üşümesin" sloganıyla dar gelirli 35 öğrenciye kışlık mont hediye ettiklerini belirterek, "Esendere İlk ve Ortaokulunda montları öğretmenlerimizle beraber çocuklara giydirdik. İmkanlarımız dahilinde yardımlarımız devam edecektir" dedi.

Öğrenciler ise Belediye Başkanı Büyüksu'ya teşekkür etti. - HAKKARİ