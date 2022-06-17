Edinilen bilgiye göre, Güngör Mahallesi'nde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun içerisinde bulunduğu makam aracı, karşıdan gelen minibüsle çarpıştı. Makam aracı yan yatarken, Başkan Büyüksu ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Başkan Büyüksu'yu tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan kontrolün ardından Başkan Büyüksu hastaneden ayrıldı. Kazaya karışan makam aracı ve minibüs çekici yardımıyla kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Dırbaz Büyüksu, Yüksekova, Esendere, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkan Büyüksu trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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