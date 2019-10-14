Başkan Cabbar Çalışmaları Yerinde İnceledi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Harman mahallesi Yunus Emre camii yanına yapılan Kur'an Kursu çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Cabbar Kur'an Kursu'nun içini gezerek İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak 'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

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