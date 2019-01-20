Son Dakika Haberleri: Başkan Cabbar: "Cumhur İttifakı ile Sevdamızın Adı Develi"

Başkan Cabbar: "Cumhur İttifakı ile Sevdamızın Adı Develi"

11 dakika önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Pati İlçe Başkanı Osman Turan ve AK Parti İlçe teşkilatı ile birlikte MHP İlçe Binasına ziyarette bulundu.

Başkan Cabbar:
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Pati İlçe Başkanı Osman Turan ve AK Parti İlçe teşkilatı ile birlikte MHP İlçe Binasına ziyarette bulundu.

Samimi muhabbetlerin yaşandığı ziyarette İttifakın ruhuna uygun bir ortamda kardeşlik içinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde güzel ve hayırlı başarılar elde edileceğini MHP İlçe Başkanı Yunus Özer "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinden yürüyecek olan biz ülkücüler için memleket sevgisi her şeyin üstündedir" diye konuştu.

Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı MHP Teşkilatına teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan kısa bir selamlama konuşması yaparak Develi'yi beraber kalkındıracaklarını belirtti.

Develi Belediye Başkanı ve Develi Belediye Başkanı Adayı Mehmet Cabbar da bu kardeşlik tablosundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile tüm şer odaklarına karşı mücadele etmek için tesis ettikleri Cumhur İttifakı'nın önemini her geçen gün daha da iyi anlamaktayız. Bu ruh ve heyecanla bizler de el ele gönül gönüle vererek Develimizi daha da güzelleştirip geliştireceğiz. Cumhur İttifakı ile sevdamızın adı Develi'dir" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

Mehmet Cabbar, MHP, Develi, Güncel
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