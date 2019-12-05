Son Dakika Haberleri: Başkan Cabbar'dan İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk'e Ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Cabbar'dan İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk'e Ziyaret - Son Dakika

Başkan Cabbar'dan İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk'e Ziyaret

7 saat önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Salif Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Cabbar'dan İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk'e Ziyaret, System.String[]

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Salif Öztürk'ü makamında ziyaret etti.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "İlçemizde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi konusunda önemli bir görev üstleniyorsunuz, bizler de bu anlamda her zaman sizlere destek olmaya hazırız." dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek güzel temenni ve dilekler için teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Osman Turan, AK Parti, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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