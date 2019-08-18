Son Dakika Haberleri: Başkan Cabbar'dan Kayserispor'a Destek
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Başkan Cabbar'dan Kayserispor'a Destek

1 saat önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayserispor'a destek olmak amacıyla Kayserispor-Alanyaspor maçı için Develi'den maç izlemek isteyen taraftarlara ücretsiz araç kaldırdı.

Başkan Cabbar'dan Kayserispor'a Destek, System.String[]
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayserispor'a destek olmak amacıyla Kayserispor-Alanyaspor maçı için Develi'den maç izlemek isteyen taraftarlara ücretsiz araç kaldırdı.

Develi Cumhuriyet Meydanında toplanan Kayserispor taraftarları tezahüratlar eşliğinde Kadir Has Stadyumuna doğru ücretsiz tahsis edilen araçlarla hareket etti. Kayserispor maçlarını Kadir Has Stadyumunda seyretmek için araç tahsis edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Kayserispor taraftarları Başkan Cabbar'a teşekkür etti. Kayserispor taraftarı Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada " Develi Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Cabbar'a çok ama çok teşekkür ediyoruz. Biz taraftara destek vermesi bizleri gerçekten mutlu etti" dedi.

Kayserispor'a destek olmak ve hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alarak sosyal belediyecilik anlayışı ile spora destek verdiklerini belirten Başkan Cabbar "Bugün şehrimizin takımı Kayserispor'umuzun Alanyaspor 'la oynayacağı ilk açılış maç için Develili hemşerilerimizden gelen istek üzerine ücretsiz araç tahsis ettik. Bundan sonraki maçlarda da ücretsiz araç tahsis ederek sporseverlere ve Kayserispor'umuza destek olmaya devam edeceğiz. Kayserispor'umuza Alanyaspor karşısında başarılar diliyorum, kazanan taraf inşallah biz oluruz" dedi. - KAYSERİ
Mehmet Cabbar, Kayserispor, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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