Başkan Cabbar: "Develi Belediyesi Olarak Güneş'ten Para Kazanacağız"
27 dakika önce
Develi Belediyesi, Güneş Enerji Santralini tamamlayarak enerji üretimine başladı.
Develi Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
, Güneş Enerji Santralini tamamlayarak enerji üretimine başladı. Reşadiye
Mahallesinde1 MW gücünde 20 dönümlük alana kurulumu yapılan Güneş Enerji Santrali, Mehmet Cabbar
'ın son güneş panelini monte etmesiyle tamamlandı.
30 yıl ömürlü çevreye duyarlı temiz enerji üreten tesisin Develi Belediyesinin tarihinde tek bir alanda yaptığı en büyük yatırım olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "2018 yılında arazi düzenleme çalışmalarına başladığımız tesisimizin yine aynı yılda yapımına başlanmıştır. Belediyemizin yaptığı çalışmalar sonucu Ekonomi
Bakanlığından alınan Yatırım Teşvik Belgesi ile de tesisin yapımı sırasında birçok kalemde belediyemiz KDV'den muaf tutulmuştur. Develimize yakışan tesiste yıllık olarak 1.800.000 kw'lık elektrik üretilerek belediyemizin tüm çalışma alanlarında kullanılarak, ihtiyaç fazlası elektrik ise devletimize satılarak Belediyemiz için ek gelir elde edilecektir. Üretilen bu elektrik yıllık olarak yaklaşık 1.000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olup, yıllarca belediyemiz ve halkımız için üretimde bulunacaktır" dedi.
Bugün itibariyle panel montajı tamamlanan tesisin testleri yapıldıktan sonra yarın itibariyle sisteme enerji verilmeye başlanacağını belirten Başkan Cabbar; "Develimizin vizyon projelerinden olan tesisimizde emeği geçen mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğu ile tesisimizin Develimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
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