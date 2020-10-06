Başkan Cabbar, "Develi'ye en güzel şekilde hizmet etmek istiyoruz" - Son Dakika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, araç filosuna 9 adet yeni araç eklendiğini belirterek, "Biz Develiyi seviyoruz, Develi'ye en güzel şekilde hizmet etmek istiyoruz, çünkü vatandaşlarımız bunun en güzeline layık" dedi.

Daha hızlı ve daha etkili hizmeti amaçladıklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develi Belediyesi olarak daha önce aldığımız araçların yerine 9 adet daha yenilerini ekledik. Hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmemiz için daha güçlü ekipmanlara ihtiyaç duymaktayız. İnşallah bu araç desteği ile bunu büyük oranda temin etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"5 adet çöp aracı mevcut. Bunlardan 4 tanesi 13+1, 1 tanesi 8+1, 1 adet ufak kepçe, 1 adet yol süpürme aracı ayrıca 1 adet hizmet aracı transit minibüs, bunun yanı sıra 1 adet küçük kaldırım süpürme makinası, 1 adet kar küreme makinası olmak üzere toplamda 9 adet araç 2 adet makina ile araç filomuzu genişlettik" diyen Başkan Cabbar, "Biz Develiyi seviyoruz, Develi'ye en güzel şekilde hizmet etmek istiyoruz, çünkü vatandaşlarımız bunun en güzeline layık. Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturuyla halkımızı memnun ettikçe, Cenabı Allah'ın daha iyi hizmetler yapmamız için yardım edeceğine inanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz yeni araçların Develimize hayırlı olmasını diliyor, araçları kullanacak personellerimize kazasız belasız güzel hizmetler yapabilmeyi Cenab ı Allah'tan niyaz ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " ifadesinde bulundu. - KAYSERİ