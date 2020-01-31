Başkan Cabbar, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar belediye ekipleriyle birlikte hayvanların yiyeceksiz kalmaması için Develi çevre yolu güzergahında köpek maması, ekmek ve buğday bıraktı.



Hz. Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin. 'Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler" sözünün kendilerine şiar olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Doğada yaşayan kurt, köpek, kuş ne varsa ara ara gittiğimiz bölgelerde aracımızda bulunan ekmek, buğday ne varsa doğanın devamlılığı için doğaya bırakıyoruz. Hayvanların yiyeceğe erişiminin kısıtlandığı bu hava koşullarında hayvanlar için ilçemizin farklı noktalarına yiyecek bıraktık. Uygulamamız kış ayı boyunca devam edecektir" dedi. - KAYSERİ