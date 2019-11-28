Son Dakika Haberleri: Başkan Cabbar İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Cabbar İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ziyaret - Son Dakika

Başkan Cabbar İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ziyaret

7 saat önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte İMKB Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti.

Başkan Cabbar İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ziyaret, System.String[]

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte İMKB Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti.


Öğrenciler tarafından büyük bir ustalıkla sahnelenen tiyatro gösterisini izleyen Belediye Başkanı Cabbar daha sonra öğrencilerin proje hazırladığı stantları gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin bilgi birikimleri ve emekleriyle ortaya koydukları çalışmaları çok beğendiğini ifade eden Başkan Cabbar; "Yavrularımızın gelişimlerine olumlu katkı sağladığına inandığım bilim fuarı etkinliklerinde bütün okullarımızda olduğu gibi bu okulumuzda da yavrularımız öğretmenlerinin de destekleriyle bilgi dağarcıklarını ve maharetlerini kullanarak güzel projelere imza atmışlar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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