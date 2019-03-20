Başkan Cabbar'ın Nevruz Mesajı
2 saat önce
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Nevruz dolayısı ile mesaj yayımladı.
Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, Nevruz dolayısı ile mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajında nevruzun baharı, yeniden dirilişi müjdeleyen en güzel dostluk ve kardeşlik çağrısı olduğunu belirterek; "Aziz Türk
milletimizin en eski bayramlarından olan Nevruz, baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin sembolüdür. Nevruz, bize baharı, hayatı ve yeniden dirilişi müjdeleyen en güzel dostluk ve kardeşlik çağrısıdır. Tüm renkler en canlı halleriyle, doğayı süslemekte, uyum ve ahenkle anlam kazanmaktadır. Onun için Nevruz; barışın, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin yıldönümüdür. Nevruzun; kardeşliğimizi, birlikte yaşama azmimizi ve yeniden diriliş ruhumuzu daha da perçinlemesine vesile olmasını temenni ediyor; başta aziz milletimiz olmak üzere, müşterek kültür coğrafyamızda yaşayan tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:58 Kaynak: İHA
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